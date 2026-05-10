Дипломаты стран СНГ возложили цветы к Вечному огню в Ашхабаде в День Победы

Дипломаты стран СНГ и ряда других государств возложили цветы к Вечному огню на мемориале «Народная память» в Ашхабаде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Церемонию возглавили послы России и Беларуси в Туркменистане. В мероприятии также приняли участие представители дипломатических миссий Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, а также Афганистана, Ирана, Малайзии и других стран. Почтить память погибших пришли служители православной церкви и жители туркменской столицы.

Мемориальный комплекс «Народная память» был открыт в Ашхабаде 6 октября 2014 года в День поминовения. Он включает три архитектурные композиции: «Вечная слава» – в память о павших в годы Великой Отечественной войны, «Духовное поклонение» – в память о жертвах Ашхабадского землетрясения 1948 года, и «Сыны Отечества» – в память о защитниках Геокдепинской крепости, павших 12 января 1881 года.

© TURKMENISTAN.RU, 2026