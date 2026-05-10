Президент Туркменистана принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию нового судна

В ходе рабочего визита в Балканский велаят президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового сухогрузного судна «Gadamly».

Выступая на церемонии, президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что в целях развития транспортно-логистической системы Туркменистана и совершенствования национальной морской отрасли ведется эффективная работа по дальнейшему расширению транзитных и международных грузоперевозок.

В ходе выступления было отмечено, что судно «Gadamly», построенное на судостроительном и судоремонтном заводе «Balkan», предназначено для перевозки сухих грузов. Его грузоподъемность 6 тысяч 100 тонн. Оснащенное современными технологиями судно способно перевозить 240 контейнеров по 20 тонн. Судостроительный проект успешно реализован туркменскими специалистами в сотрудничестве с корейскими партнерами.

Президент также отметил, что в этом году туркменские специалисты совместно с корейскими партнёрами сдадут в эксплуатацию ещё одно грузовое судно – «Menzil», и выразил уверенность, что ввод в эксплуатацию грузовых судов в Туркменистане позволит значительно расширить возможности национального морского торгового флота.

Председатель Государственной службы морского и речного транспорта Туркменистана доложил главе государства о полной готовности сухогруза «Gadamly» к отплытию. Президент Сердар Бердымухамедов ознакомился с техническими особенностями сухогруза. Поздравив капитана судна с вводом в эксплуатацию нового корабля, глава государства пожелал дальнейших успехов в работе.

Далее капитан судна обратился к президенту страны с просьбой благословить сдачу в эксплуатацию сухогруза «Gadamly». С благословения главы государства капитан судна нажал специальную кнопку, приводя в движение главный двигатель судна. Согласно благородной традиции мореходства прозвучал корабельный гудок.

