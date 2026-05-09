В Ашхабаде прошли торжества в честь героев Отечества

В ашхабадском дворце «Мекан» состоялась церемония вручения от имени президента Туркменистана денежных и ценных подарков ветеранам войны по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также супругам павших воинов.

Перед началом торжества участники ознакомились с развернутой здесь выставкой, где были представлены материалы времен Великой Отечественной войны, в том числе солдатские письма. Экспозиция стала наглядным свидетельством того, с каким почтением в стране относятся к подвигу туркменского народа, заслугам мужественных предков перед Отчизной.

Выступившие на церемонии отметили, что важные и знаменательные события в стране сопровождаются большими торжествами, особо подчеркнув значимость этой даты в истории народа и беспримерное мужество граждан страны, проявленное в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В ходе церемонии слово также было предоставлено ветеранам войны, которые поделились воспоминаниями о тех тяжелых годах и выразили признательность за постоянную заботу со стороны государства.

Музыкальные композиции приумножили в сердцах собравшихся чувства безграничной гордости и уважения к подвигу старших поколений. Затем в торжественной обстановке по случаю Дня Победы ветеранам войны, а также супругам павших солдат от имени президента Туркменистана были вручены денежные и ценные подарки. Торжества продемонстрировали, что в стране придается особое значение чествованию беспримерного героизма участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла в годы беспримерного народного подвига.

© TURKMENISTAN.RU, 2026