Состоялись первые туркменско-камбоджийские политические консультации

В Пномпене состоялись первые политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Королевства Камбоджа. Туркменскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Ахмет Гурбанов, камбоджийскую – государственный секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Унг Рачана.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, подчеркнув, что проведение межмидовских консультаций является действенным инструментом для продвижения взаимовыгодного партнерства и обозначения новых перспективных сфер сотрудничества. Дипломаты констатировали значимость организации контактов на высшем уровне, которые призваны открыть новые горизонты для расширения двусторонних связей. Также была отмечена необходимость последовательного наращивания договорно-правовой базы между двумя странами.

В качестве приоритетных направлений развития торгово-экономических связей были обозначены налаживание прямых контактов между деловыми кругами, проведение бизнес-форумов и торговых миссий, развитие кооперации в текстильной промышленности, сельском хозяйстве и переработке продукции, активизация транспортно-логистического взаимодействия с использованием международных транспортных коридоров.

Для интенсификации гуманитарного диалога было предложено рассмотреть вопрос проведения перекрестных дней культуры. В контексте продвижения историко-культурного достояния, акцентировалась важность установления прямых контактов между туристическими компаниями двух стран. Также отмечено наличие широких перспектив для взаимодействия в области образования.

В завершение консультаций стороны подтвердили приверженность курсу на дальнейшее углубление диалога, отвечающего интересам двух государств.

