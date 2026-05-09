Президент Туркменистана принял министра экономики и устойчивого развития Грузии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, прибывшую в Туркменистан с визитом.

Как подчеркивалось в ходе встречи, Туркменистан придает большое значение наращиванию отношений с Грузией. Межгосударственное сотрудничество развивается не только в двустороннем формате, но и в рамках авторитетных структур, прежде всего ООН. Одним из ключевых аспектов туркменско-грузинского диалога является торгово-экономическое партнерство. Положительные результаты достигнуты в сотрудничестве по линии энергетики, промышленности, а также здравоохранения. В числе важных направлений двустороннего взаимодействия – транспортно-логистическая сфера.

Отметив роль Межправительственной туркменско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству в активизации торгово-экономических отношений, глава государства выразил уверенность, что итоги ее очередного заседания будут способствовать консолидации совместных усилий. Собеседники также подчеркнули значимость культурно-гуманитарного диалога в упрочении двусторонних связей, сближении наших народов и во взаимообогащении культур.

В завершение встречи президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили выразили уверенность в дальнейшем наращивании и укреплении конструктивного межгосударственного сотрудничества в интересах дружественных народов двух стран и обменялись наилучшими пожеланиями.

© TURKMENISTAN.RU, 2026