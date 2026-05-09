В Ашхабаде подписан план сотрудничества Туркменистана и МОТ на 2026-2027 годы

Национальный центр профсоюзов Туркменистана и Международная организация труда подписали план совместных мероприятий на 2026-2027 годы. План был согласован в ходе визита в Ашхабад главы отдела МОТ по вопросам трудящихся для Европы и Центральной Азии. Документ предусматривает проведение обучающих семинаров, образовательных мероприятий, а также обмен опытом по ключевым вопросам защиты прав трудящихся, развития социального партнерства и применения международных трудовых стандартов.

Подписание состоялось в рамках обучающего семинара «Защита прав трудящихся и международные трудовые стандарты», который прошел в Национальном центре профсоюзов Туркменистана. В семинаре приняли участие представители профсоюзов страны, эксперты и специалисты. В ходе семинара участники обсудили перспективы сотрудничества между Туркменистаном и МОТ, вопросы обеспечения занятости населения и соблюдения трудовых условий в различных секторах экономики.

Участники подчеркнули, что в условиях меняющегося рынка труда, появления новых форм занятости и цифровизации особую важность приобретает правильное понимание и применение международных трудовых стандартов. Стандарты, разработанные в рамках МОТ, служат надежной основой для защиты прав трудящихся, обеспечения справедливых условий труда и укрепления социальной стабильности.

