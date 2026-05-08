В Ашхабаде обсуждены перспективы туркменско-грузинского сотрудничества

В Ашхабаде состоялось пятое заседание Межправительственной туркменско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству. Туркменскую сторону возглавил министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Назар Агаханов, а грузинскую – министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили. В работе заседания приняли участие руководители отраслевых министерств и ведомств двух стран.

В ходе заседания стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере и подтвердили обоюдную приверженность дальнейшему углублению партнерства по широкому спектру направлений. Особое внимание было уделено вопросам интенсификации торгово-экономических связей, где приоритетными векторами определены транспорт, энергетика, а также нефтегазовый сектор.

Наряду с экономическим блоком, участники подчеркнули важность расширения гуманитарного диалога через укрепление контактов в области науки, образования, туризма и культуры. По завершении работы комиссии сопредседателями был подписан итоговый протокол, закрепивший достигнутые договоренности и определивший конкретные шаги по реализации перспективных совместных проектов на благо народов Туркменистана и Грузии.

Кроме того, в рамках визита грузинской делегации в Ашхабад состоялись встречи между руководителями профильных министерств и ведомств Туркменистана и Грузии.

