Делегация Туркменистана принимает участие в Международном транспортном форуме

Делегация Туркменистана принимает участие в ежегодном саммите Международного транспортного форума (МТФ), проходящем в немецком городе Лейпциге. Форум проводится под председательством Азербайджана, а его тема – «Финансирование устойчивого транспорта» – является второй частью трехлетней программы саммитов МТФ на 2025–2027 годы, посвященной транспортной устойчивости.

На площадке форума собрались министры транспорта из 69 государств – членов МТФ, руководители ведущих отраслевых компаний, представители академического сообщества и международных организаций. Туркменскую делегацию возглавляет заместитель председателя Государственной службы «Туркменховаеллары» Сулейман Дурдыев. В ее состав вошли представители Кабинета министров Туркменистана, Министерства иностранных дел Туркменистана, а также Министерства железнодорожного транспорта.

Участники совещания обсуждают пути привлечения инвестиций и выработки стратегий финансирования, направленных на повышение устойчивости транспортных систем в условиях нарастающих рисков – климатических изменений, экстремальных погодных явлений, пандемий, кибератак и геополитической нестабильности.

Участие Туркменистана в столь представительном международном форуме является закономерным продолжением целенаправленной работы, которую страна ведет по реализации масштабных транспортных инициатив. В Туркменистане планомерно осуществляется диверсификация международных транспортных коридоров, проводится комплексная модернизация инфраструктуры всех видов транспорта и формируется надежная транзитно-логистическая система, отвечающая современным требованиям мировой торговли.

Страна активно выступает за цифровизацию отрасли, внедрение передовых инновационных технологий и развитие экологически чистых видов транспорта, что в полной мере соответствует глобальным целям устойчивого развития. Туркменистан последовательно укрепляет свои позиции как важнейшего транзитного узла евразийского пространства, содействуя обеспечению экономической стабильности и взаимовыгодного сотрудничества как в регионе, так и на международной арене.

© TURKMENISTAN.RU, 2026