В Туркменистане создана госкомиссия по организованному проведению жатвы зерновых

Президент Сердар Бердымухамедов подписал постановление о создании Государственной комиссии по организованному проведению жатвы зерновых в 2026 году. Данное решение направлено на последовательное укрепление экономического потенциала Туркменистана и обеспечение продовольственной независимости страны.

Деятельность новой структуры будет сосредоточена на координации усилий всех профильных ведомств для проведения оперативной уборки урожая без потерь. Среди приоритетных задач комиссии значится не только техническая организация страды, но и обеспечение бесперебойной транспортировки зерна на склады и элеваторы. Особое внимание в документе уделено финансовой стороне вопроса – эффективная работа госкомиссии призвана гарантировать своевременный и полный расчет с производителями за выращенный урожай пшеницы.

