Состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и Ирана

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Аракчи, в ходе которого были обсуждены двусторонние отношения, а также международная проблематика, представляющая взаимный интерес.

В частности, стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности. При этом была особо подчеркнута значимость использования политико-дипломатических средств и методов, составляющих содержание превентивной дипломатии и направленных на предотвращение сложных ситуаций, в том числе и конфликтов. Стороны также затронули отдельные аспекты каспийской тематики. В частности, особое внимание было обращено на то, что Каспий является пространством мира, согласия и добрососедства. Одновременно была подчеркнута необходимость активизации многостороннего взаимодействия по решению экологических вопросов на Каспийском море.

Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Ирана отметили необходимость развития дальнейшего дипломатического диалога между двумя государствами и в этой связи условились поддерживать регулярные контакты по линии министерств иностранных дел. Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

