На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 25 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 25 сделок на общую сумму свыше 6 миллионов 11 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана, Грузии и Узбекистана приобрели масло базовое (ГК «Туркменнефть»). Помимо этого, покупателям из ОАЭ, Турции, Украины, Киргизии, Румынии были реализованы сырые жирные кислоты хлопкового соапстока, шелк-сырец, гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, пряжа и ткань хлопчатобумажная, хлопок-волокно.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели масло базовое, ткань суровую и хлопок-волокно на общую сумму 23 миллиона 918 тысяч манатов.

