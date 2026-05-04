В Ашхабаде прошел концерт в честь патриарха туркменской классической музыки

В столице страны состоялся концерт, посвященный 110-летию со дня рождения выдающегося композитора, основоположника туркменского профессионального музыкального искусства Вели Мухатова, в котором приняли участие мастера искусств Туркменистана и деятели культуры тюркских государств.

Торжество открылось симфоническим произведением «Meniň Watanym» («Моя Родина») в исполнении Государственного симфонического оркестра, в котором языком музыки воспеваются стремительное развитие страны и ее успехи, благополучная и мирная жизнь народа.

В программе важное место было отведено оперным произведениям. Арии из опер Вели Мухатова – своеобразное воплощение прекрасных образцов туркменского народного творчества и его истории. Исполнение лирических песен Мухатова мастерами искусств разных стран стало символом дальнейшего укрепления добрососедских отношений с помощью великой силы музыки.

На концерте прозвучали также произведения песенно-музыкального и оперного искусства тюркских государств, что символизирует духовное единство, общие исторические и культурные корни братских народов и является наглядным свидетельством дальнейшего укрепления культурного сотрудничества и межгосударственных гуманитарных отношений.

В целом, мероприятие стало свидетельством того, что бессмертное наследие Вели Мухатова, являясь бесценным сокровищем туркменского музыкального искусства, занимает важное место в мировой культуре и играет большую роль в развитии международных отношений и культурной дипломатии.

