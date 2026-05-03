На Казанском форуме Туркменистан будет представлен делегацией высокого уровня

Туркменистан готовится к участию в ряде крупных международных мероприятий, которые пройдут в Казани (Республика Татарстан, РФ). Ежегодно проводимый международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» является одной из ключевых площадок для обсуждения экономического взаимодействия.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул особую значимость предстоящих в Казани мероприятий для расширения торгово-экономического сотрудничества Туркменистана и России. В этой связи глава государства поручил обеспечить высокий уровень участия представителей страны во всех запланированных мероприятиях.

13-14 мая предусматривается визит в город Казань делегации Туркменистана во главе с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Туркменская делегация примет участие в специализированных экспозициях и конференции «Сотрудничество России и исламского мира EXPO», «Международный рынок недвижимости», международной торговой ярмарке «Kazan Halal Market» и фестивале «День благопристойной моды».

