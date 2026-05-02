Бизнес-форум завершил работу туркменско-китайской выставки

В Ашхабаде состоялся туркменско-китайский бизнес-форум, в рамках которого были обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Туркменистаном и Китаем. Встречи и переговоры, объединившие руководителей и специалистов госучреждений, крупных производственных компаний, бизнес-кругов обеих стран, стали хорошей возможностью для рассмотрения ключевых вопросов торгово-экономических связей и потенциала сотрудничества.

Выступившие на пленарном заседании «Сотрудничество, доверие, развитие: новый этап туркменско-китайских отношений» подробно остановились на экономических показателях двустороннего взаимодействия и созданных в стране благоприятных инвестиционных возможностях. Особо подчеркивалось, что с участием китайского капитала реализованы десятки совместных крупных проектов и работа в этом направлении успешно продолжается.

В ходе пленарного заседания «Новый этап сотрудничества в топливно-энергетической сфере» были освещены реализованные и запущенные к претворению в жизнь проекты в отрасли, являющейся важной составляющей взаимного товарооборота двух стран.

В рамках бизнес-форума состоялся обмен мнениями о возможностях вывода на новый уровень отношений в различных секторах экономики, в том числе в области инвестиций и передовых технологий, а также определены перспективы расширения товарооборота и конкретные направления совместной деятельности.

