Делегация Туркменистана приняла участие в международном инновационном форуме «SusHi Tech Tokyo 2026», который проходил в Токио.

В инновационном форуме приняли участие компании, стартапы и эксперты в области технологий из разных стран мира. Главной целью форума была демонстрация новых технологий, инноваций и цифровых решений, а также развитие международного сотрудничества. В ходе форума состоялись презентации и выставки по важным направлениям, таким как искусственный интеллект, системы связи, умные города, зеленая энергетика и цифровая экономика. Участники имели возможность ознакомиться с новыми продуктами, обменяться опытом и обсудить возможности сотрудничества.

В рамках форума туркменская делегация провела рабочие встречи и переговоры с представителями ряда ведущих зарубежных компаний в области технологий и цифрового развития. На встречах обсуждались вопросы создания цифровой инфраструктуры и сотрудничества в сфере телекоммуникаций, искусственного интеллекта и цифровых услуг, решений для «умных городов» — управления городом, стартап-экосистемы – развития молодых стартапов с помощью международных стартап-платформ и технологических центров, а также возможности реализации совместных проектов в будущем.

