Президент Туркменистана принял министра иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские Острова

Президент Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские Острова Барри Фора, прибывшего в Туркменистан с визитом.

Как отмечалось в ходе встречи, нейтральный Туркменистан поддерживает дружественные отношения с государствами мира, опираясь на статус постоянного нейтралитета, трижды признанный Генеральной Ассамблеей ООН. Принципы устойчивого развития, мира и взаимного доверия составляют основу внешней политики обеих стран.

Собеседники уделили особое внимание сотрудничеству в рамках авторитетных международных организаций, прежде всего ООН. В данной связи глава государства выразил благодарность Республике Сейшелы за поддержку созидательных инициатив Туркменистана и соавторство в важных Резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе встречи также были обсуждены возможности налаживания торгово-экономических связей между Туркменистаном и Республикой Сейшелы. В данном контексте глава государства акцентировал внимание на экспортном потенциале национальной экономики, назвав в числе перспективных направлений сотрудничества топливно-энергетический комплекс, химическую и текстильную промышленность, сельское хозяйство.

Еще одной темой обсуждения стало развитие гуманитарных связей, в частности, сотрудничества в сфере туризма. Отметив наличие больших возможностей для обмена опытом в данной области и развития взаимного туризма в будущем, глава государства подтвердил готовность своей страны рассмотреть конкретные предложения сейшельской стороны по налаживанию обоюдовыгодного партнёрства.

В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов и министр иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские Острова Барри Фор обменялись наилучшими пожеланиями, выразив уверенность в дальнейшем укреплении дружественных связей между двумя государствами.

