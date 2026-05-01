Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ принят в МИД Туркменистана

В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султаном Раевым. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Туркменистана с ТЮРКСОЙ, в частности, реализацию плана совместной работы на 2026 год.

Рашид Мередов подчеркнул значимость нынешнего визита генсека ТЮРКСОЙ в Ашхабад для участия в Днях оперы ТЮРКСОЙ и мероприятиях, приуроченных к 110-летию со дня рождения выдающегося туркменского композитора Вели Мухадова. В этой связи подчеркнута деятельная работа ТЮРКСОЙ в популяризации достижений туркменской культуры.

Стороны подтвердили, что сотрудничество и совместные инициативы по продвижению культурно-гуманитарного диалога способствуют не только укреплению мира и взаимопонимания между народами стран участников ТЮРКСОЙ, но и другими государствами. В ходе переговоров рассмотрена подготовка к совместным мероприятиям, а также состоялся обмен мнениями касательно работы, нацеленной на совершенствование деятельности ТЮРКСОЙ.

