Туркменские студенты в Белоруссии приняли участие в международном фестивале «Соцветие культур»

В стенах Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) прошел молодежный международный фестиваль «Соцветие культур», собравший молодых представителей разных стран, в том числе туркменских студентов обучающихся в этом университете.

На главной сцене университета участники фестиваля представили разнообразие национальных культур в творческих номерах. Молодые представители Туркменистана подарили зрителям колоритные сценические номера: народные танцы и современные эстрадные песни, прославляющих красоту и достижения своей родины.

Почетным гостем праздника стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь Назаргулы Шагулыев. В своем выступлении перед многонациональной аудиторией глава туркменской дипломатической миссии в Республике Беларусь поздравил участников фестиваля с этим красочным событием, подчеркнув важность межкультурного диалога и укрепления дружбы между народами. Посол акцентировал значение празднования 35-летия независимости Туркменистана, а также подробно остановился на стратегической программе развития страны, отраженной в девизе 2026 года Туркменистана: «Независимый, нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов».

