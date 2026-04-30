Министр иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские Острова принят в МИД Туркменистана

В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские Острова Барри Фором, прибывшим в Туркменистан с первым официальным визитом.

В ходе встречи стороны отметили значимость данного визита главы внешнеполитического ведомства Республики Сейшельские Острова с точки зрения продвижения двусторонних связей по направлениям, представляющим взаимный интерес. Дипломаты отметили значимость активизации политико-дипломатического диалога между двумя государствами, где ключевым фактором является организация взаимных визитов на высшем и высоком уровнях. Стороны подчеркнули необходимость расширения договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества.

Стороны обсудили взаимодействие в рамках международных организаций, прежде всего ООН. Туркменская сторона выразила признательность за поддержку международных инициатив страны и пригласила Республику Сейшельские Острова присоединиться к Группе друзей нейтралитета.

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели возможности налаживания торгово-экономического взаимодействия посредством проведения совместных бизнес-форумов, выставок и ярмарок, установления прямых контактов между деловыми кругами двух стран, преимущественно в таких сферах как транспорт, текстильная промышленность, туризм.

Стороны обменялись мнениями о вопросах международной и региональной повестки дня. Состоялся обзор перспектив взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере, включая образование, науку и культуру. В этом контексте были выдвинуты предложения по организации встреч между профильными ведомствами двух стран и проведению Дней культуры в Ашхабаде и в Виктории.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Сейшельские Острова.

