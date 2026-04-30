В Ашхабаде проходит туркменско-китайская выставка

В выставочном павильоне Торгово-промышленной палаты Туркменистана открылась туркменско-китайская выставка. В рамках выставки свои товары и услуги представили государственные компании и частные производители из Китая и Туркменистана.

Параллельно с выставкой проходит и туркменско-китайский бизнес-форум, участники которого обсуждают новый этап отношений между двумя дружественными странами, развитие экономического и торгового взаимодействия, совместные проекты и перспективы. Насыщенная программа мероприятия также предусматривает посещение китайскими участниками достопримечательностей Ашхабада.

