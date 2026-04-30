Архиепископ Феофилакт совершил рабочую поездку в Туркменистан

Временно управляющий Патриаршим благочинием приходов Русской Православной Церкви в Туркменистане архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил рабочую поездку в Туркменистан.

В ходе визита архиерей провел богослужения в храме апостола Фомы в Теджене, а также в Александро-Невском, Воскресенском и Никольском храмах Ашхабада. На праздничных службах владыка передал духовенству и верующим Туркменистана пасхальное приветствие и поздравление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

После Божественной литургии в храме апостола Фомы в Теджене архиепископ Феофилакт вручил настоятелю храма иерею Димитрию Кирееву архиерейскую грамоту за труды на приходе и в ознаменование 10-летия служения в сане пресвитера. В тот же день владыка ознакомился с ходом строительных и реставрационных работ в храме. Благодаря реконструкции приходского дома при поддержке Патриаршего благочиния в нем появились помещения для воскресных занятий с детьми и взрослыми.

В дни поездки в Патриаршем духовно-просветительском центре Ашхабада состоялся пасхальный прием для послов России и Беларуси. В праздничном мероприятии также приняли участие сотрудники посольств и члены их семей. Владыка Феофилакт поблагодарил дипломатов за сотрудничество с Патриаршим благочинием в культурной и гуманитарной сферах. «Благодаря мудрой и взвешенной политике руководства Туркменистана, взаимодействию с местными администрациями православные общины развиваются, налаживают связи друг с другом, реализуют гуманитарные и культурные инициативы», – заявил архиерей.

