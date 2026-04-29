Ведется подготовка встречи министров иностранных дел государств-участников формата «Центральная Азия - Китай»

Делегация Туркменистана приняла участие в совещании старших должностных лиц министерств иностранных дел государств-участников формата «Центральная Азия - Китай», которое проходило в китайском городе Сиане. Участники встречи провели обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов многостороннего сотрудничества.

Были подведены итоги совместной работы за 2025 год. Особое внимание уделено практическому воплощению инициатив, выдвинутых на втором саммите «Центральная Азия — Китай» в Астане. В частности, был рассмотрен ход работы над проектом Долгосрочной стратегии развития на 2026–2030 годы. Кроме того, был обсужден ряд проектов, в частности концепция создания межрегионального совета по инвестициям и торговле, программа нового экономического партнерства, а также план по «зеленому» развитию до 2030 года.

Отмечен прогресс в согласовании проекта по созданию единого цифрового портала «Культурное наследие Шелкового пути», призванного укрепить культурно-цивилизационные связи в регионе. Также был рассмотрен проект единой эмблемы формата «Центральная Азия - Китай», обсуждены вопросы организации 7-й встречи министров иностранных дел.

Туркменистан подтвердил свою готовность к дальнейшему активному взаимодействию в рамках формата.

© TURKMENISTAN.RU, 2026