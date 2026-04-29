На брифинге в МИД Туркменистана состоялся обзор внешнеполитической активности страны с начала года

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел брифинг, посвященный наиболее значимым событиям в международной жизни Туркменистана с начала текущего года. Участники брифинга – главы дипломатических миссий, аккредитованные в Туркменистане, а также руководители представительств международных организаций в Ашхабаде.

В ходе брифинга глава внешнеполитического ведомства Туркменистана отметил ключевые аспекты международной деятельности государства, осуществляемой в соответствии с Концепцией внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана на период 2022-2028 годы.

Министр иностранных дел подчеркнул особую значимость зарубежных визитов президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Глава внешнеполитического ведомства сделал особый акцент на результатах визитов национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в США, в КНР, а также в Австрийскую Республику.

Отмечалось, что визит в США дал новые импульсы двустороннему сотрудничеству по торгово-экономической и культурно-гуманитарной линии между двумя странами.

Неоспорима значимость визита Гурбангулы Бердымухамедова в КНР, в ходе которого состоялись конструктивные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Договоренности лидеров нашли свое отражение в конкретных шагах, включая последующие событийные мероприятия, нацеленные на дальнейшее развитие сотрудничества между Туркменистаном и Китаем в газовой сфере.

В ходе брифинга министр иностранных дел Туркменистана отметил важность визита председателя Халк Маслахаты Туркменистана в Австрийскую Республику, в ходе которого состоялись встречи с высшим руководством страны и переговоры с руководителями крупных структур ООН. Были подчеркнуты масштабные инициативы председателя Халк Маслахаты Туркменистана, озвученные на Венском Международном энергетическом и климатическом форуме.

Было отмечено, что в рамках участия в региональном экологическом саммите и в саммите стран-учредителей Международного Фонда спасения Арала (МФСА), состоявшихся в Республике Казахстан, президент Туркменистана сделал ряд важных заявлений, направленных на усиление качества и уровня международного сотрудничества по всему спектру экологической проблематики. Была подтверждена четкая позиция Туркменистана по водной проблематике региона и озвучены конкретные инициативы на пути к достижению экологического благополучия.

Министр также рассказал о значимости участия делегации Туркменистана во Всемирном правительственном саммите в Дубае и Анатолийском дипломатическом форуме. На брифинге было подчеркнута неизменная приверженность Туркменистана принципам нейтралитета, миролюбия, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. В ходе брифинга, также выступили с комментариями послы зарубежных государств и представители международных организаций.

© TURKMENISTAN.RU, 2026