Посол КНР принят в МИД Туркменистана

В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Туркменистане Цзи Шумином, в ходе которой были рассмотрены вопросы, связанные с практической реализацией договоренностей, достигнутых на государственном и правительственном уровнях в марте-апреле текущего года.

В частности, было подчеркнуто, что в ходе рассмотрения перспектив сотрудничества Туркменистана с КНР выделены приоритеты двустороннего партнерства в газовой отрасли, в сфере транспорта и логистики, в области производства минеральных удобрений. В этой связи дипломаты обменялись мнениями о формах и содержанию предстоящей совместной работы, нацеленной на реализацию проектов в вышеуказанных областях.

Одновременно с этим была отмечена высокая значимость взаимодействия в социальной сфере, в первую очередь по таким направлениям как образование, наука и медицина. Стороны условились продолжать политико-дипломатический диалог по вопросам выполнения поручений руководства обеих стран на регулярной и системной основе.

