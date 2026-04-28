Делегация Туркменистана принимает участие в международном форуме по государственно-частному партнерству

Делегация Туркменистана принимает участие в 10-м международном форуме ЕЭК ООН по государственно-частному партнерству, проходящем в Барселоне. В ходе форума, организованного Европейской экономической комиссией ООН, делегация Туркменистана представила экспертному сообществу информацию о проводимой в стране работе по развитию современной рыночной экономики и укреплению роли частного сектора.

На форуме было заявлено, что Туркменистан как государство, не имеющее выхода к морю, придает особое значение развитию государственно-частного партнерства в интересах стран группы LLDC. В этом контексте подчеркивалась важность Авазинской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2024 – 2034 годов. Отдельно отмечалось значение национальной туристической зоны «Аваза» как перспективной площадки для привлечения частных инвестиций.

В повестке дня форума – изучение перспективных направлений партнерства, включая транспортно-логистическую инфраструктуру, агропромышленный комплекс, цифровую экономику, городскую инфраструктуру и туристическую отрасль. Участие Туркменистана в форуме подтвердило курс страны на расширение международного экономического сотрудничества, внедрение современных механизмов государственно-частного партнерства и продвижение устойчивого развития.

