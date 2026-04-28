Посол Малайзии принят в МИД Туркменистана

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Малайзии в Туркменистане Мохд Сухаими Бин Ахмадом Таджуддином. В ходе встречи стороны отметили последовательное развитие связей между двумя странами в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Было подчеркнуто, что в текущем году исполняется 30 лет сотрудничеству Туркменистана с малайзийской компанией «Petronas», где наработан солидный опыт работы в нефтегазовой сфере. Дипломаты подтвердили результативность сотрудничества по линии образования. Сотни студентов из Туркменистана обучаются в вузах Малайзии. Также специалисты из Туркменистана принимают участие в тренингах и семинарах по линии Малазийской программы технического сотрудничества.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы в контексте предстоящих встреч на высшем государственном и правительственном уровнях.

