В Туркменистане широко отмечен национальный Праздник ахалтекинского скакуна

В Туркменистане широко отмечен национальный Праздник туркменского скакуна. Во всех областях страны, а также в городах Ашхабаде и Аркадаге прошли праздничные концерты, выставки и конные скачки.

В поздравлении президента Туркменистана по случаю торжества отмечено, что ахалтекинские скакуны, на протяжении веков выращиваемые предками-коневодами, являются одной из лучших чистокровных пород в мире и признаны глобальной общечеловеческой ценностью.

Накануне на Ашхабадском ипподроме при участии президента Сердара Бердымухамедова состоялись торжественные мероприятия, в рамках которых прошли международный конкурс красоты «Лучший ахалтекинский скакун года» и церемония награждения победителей творческого конкурса.

