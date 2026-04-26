Самого красивого коня года выбрали в Туркменистане

Международный конкурс красоты среди ахалтекинских скакунов прошел в Ашхабаде накануне Национального праздника туркменского скакуна. В мероприятии приняли участие представители руководительского корпуса страны, министерств, ведомств, высших учебных заведений, а также аккредитованные в стране дипломаты.

Смотр прошел в присутствии президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Жюри выбирало победителя из десяти скакунов, вышедших в финал. По условиям конкурса каждого коня дважды провели перед судьями и зрителями – без снаряжения и в праздничной сбруе.

После совещания жюри победителем был объявлен жеребец Ханкервен 2018 года рождения из Ахалтекинского конного комплекса президента Туркменистана. От имени главы государства тренеру Мыратгельды Маммедову, воспитавшему самого красивого ахалтекинского скакуна 2026 года, вручили ключи от внедорожника Toyota Fortuner, переходящий кубок и диплом.

Награды в этот день также получили творческие работники за лучшее изображение ахалтекинских коней в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, печатной продукции и телевизионных программах.

