Постоянный представитель Туркменистана при ООН вручил верительные грамоты генеральному секретарю ООН

20 апреля 2026 года постоянный представитель Туркменистана при ООН Вепа Хаджиев вручил верительные грамоты генеральному секретарю Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришу. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В рамках церемонии вручения состоялась краткая беседа, в ходе которой Генеральному секретарю ООН были переданы слова приветствия уважаемого президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана, Героя-Аркадага.

В свою очередь генеральный секретарь просил передать в адрес руководства Туркменистана слова уважения и признательности за поддержку деятельности организации и продвижение стратегического партнёрства.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Туркменистана со структурами ООН, в частности, укрепление мира и безопасности, продвижение инструментов превентивной дипломатии и посредничества, а также поддержание устойчивого развития в сферах транспорта, энергетики и охраны окружающей среды.

Генеральный секретарь особо подчеркнул значимую роль политики постоянного нейтралитета Туркменистана, которая служит прочной основой стабильности в регионе, находящемся на пересечении глобальных геополитических и геоэкономических интересов. В данном контексте была отмечена значимость Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, расположенного в Ашхабаде.

Туркменской стороне выражена благодарность за практический вклад Туркменистана в процессы социально-экономического восстановления и развития Афганистана, его интеграции в крупные межрегиональные транспортно-энергетические проекты.

С теплотой Антониу Гутерриш вспомнил проведённую в Национальной туристической зоне «Аваза» в августе 2025 года третью Конференцию ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Было особо подчеркнуто традиционное гостеприимство руководства Туркменистана, а также значимость Авазинской программы действий на ближайшее десятилетие, принятой по итогам конференции.

Генеральный секретарь ещё раз отметил важную роль Туркменистана в укреплении позиций ООН на фоне нарастающей международной нестабильности и подтвердил готовность секретариата к дальнейшему развитию тесного конструктивного взаимодействия.

