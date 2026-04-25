Позиция Туркменистана представлена на сессии ЭСКАТО

В рамках 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Бангкоке делегация Туркменистана приняла активное участие в ключевых тематических дискуссиях, представив национальное видение развития регионального партнерства и преодоления современных вызовов.

Важным событием на полях сессии стала министерская встреча стран-участниц Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), по итогам которой было принято совместное заявление.

Туркменистан подтвердил готовность к активному взаимодействию в рамках реализации проектов, финансируемых через СПЕКА, что позволит эффективно использовать имеющийся экономический потенциал и стимулировать инклюзивный рост стран-участниц. Также в рамках министерской встречи стран-участниц СПЕКА, было отмечено, что в 2025 году под председательством Туркменистана проведена большая работа в этом направлении.

Ключевым предложением туркменской стороны стало представление инициативы правительства Туркменистана о создании Регионального центра по борьбе с опустыниванием для стран Центральной Азии в качестве специализированного института ЭСКАТО. Реализация этого проекта призвана консолидировать региональный потенциал в вопросах охраны окружающей среды и стать значимым вкладом региона в реализацию Повестки дня ООН до 2030 года.

Активное участие в данных дискуссиях в очередной раз подтвердило статус Туркменистана как ответственного партнера, его активную позицию, нацеленную на формирование устойчивой инфраструктуры сотрудничества, способной эффективно противостоять современным вызовам и обеспечивать благополучие будущих поколений, инклюзивного развития на основе норм международного права и центральной роли ООН.

