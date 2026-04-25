В Москве обсуждены перспективы научно-образовательного партнерства Туркменистана и России

Туркменская делегация во главе с ректором Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана Гульшат Юсуповой побывала с визитом в Москве. Целью визита было обсуждение вопросов активизации взаимодействия между Институтом международных отношений и Московским государственным институтом международных отношений (Университетом) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО).

Гостей принимали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и декан факультета международных отношений Андрей Сушенцов. В ходе обмена мнениями были рассмотрены перспективы научно-образовательного сотрудничества между двумя учебными заведениями. Руководители вузов обсудили возможности регулярных студенческих и преподавательских обменов, разработки совместных образовательных программ.

В продолжение визита туркменской легации в МГИМО был проведен «круглый стол», посвященный стратегиям международного академического сотрудничества между Туркменистаном и Российской Федерацией. Во встрече приняли участие руководители структурных подразделений, представители экспертного сообщества, профессорско-преподавательский состав МГИМО, студенты из Туркменистана, а также студенты МГИМО, изучающие туркменский язык.

На повестку дня встречи было вынесено обсуждение вопросов развития межвузовского партнерства. Особый акцент был сделан на вопросах молодежной дипломатии, а также роли вузов в укреплении гуманитарного взаимодействия и культуры диалога. Стороны подтвердили заинтересованность в консолидации усилий по подготовке квалифицированных специалистов-международников. По результатам встречи намечены практические шаги по реализации достигнутых договоренностей между высшими учебными заведениями.

В программе пребывания туркменской делегации в Москве была и встреча с директором Третьего департамента стран СНГ МИД Российской Федерации Александром Стерником. Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и дальнейшем развитии углубленного стратегического диалога между Туркменистаном и Россией и констатировали плодотворный характер партнерства в сферах образования и науки.

