Соревнования по конкуру прошли в Ашхабаде В рамках торжеств по случаю Национального праздника туркменского скакуна на открытой арене Ашхабадского конноспортивного комплекса прошли соревнования по конкуру. В нынешних состязаниях приняли участие в общей сложности 10 элитных скакунов. Согласно условиям, конкурс состоял из трех этапов. На каждом из них скакуны перепрыгивали через барьеры на заданной высоте. В зачет шли скорость прохождения дистанции и чистота преодоления препятствий. Соревнования по конкуру стали украшением конноспортивного шоу в честь Национального праздника туркменского скакуна.