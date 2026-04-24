Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
24.04.26 07:33

Соревнования по конкуру прошли в Ашхабаде

В рамках торжеств по случаю Национального праздника туркменского скакуна на открытой арене Ашхабадского конноспортивного комплекса прошли соревнования по конкуру.

В нынешних состязаниях приняли участие в общей сложности 10 элитных скакунов. Согласно условиям, конкурс состоял из трех этапов. На каждом из них скакуны перепрыгивали через барьеры на заданной высоте. В зачет шли скорость прохождения дистанции и чистота преодоления препятствий. Соревнования по конкуру стали украшением конноспортивного шоу в честь Национального праздника туркменского скакуна.

© TURKMENISTAN.RU, 2026
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2026 Turkmenistan.ru