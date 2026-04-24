Обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия Туркменистана с Программой развития ООН

В стенах МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой с постоянным представителем Программы развития ООН (ПРООН) в Туркменистане Нарине Саакян. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы партнерства между Туркменистаном и Программой развития ООН.

Собеседники подчеркнули значимость сотрудничества в рамках ПРООН на 2026-2030 годы, охватывающей вопросы государственного управления, цифровой трансформации, экономического развития, климатической повестки и социальной сферы. В данном контексте отмечена положительная динамика взаимодействия, включая устойчивый рост числа совместно реализуемых инициатив.

Стороны также рассмотрели вопросы реализации текущих совместных проектов, мобилизации ресурсов и дальнейшего продвижения межведомственного взаимодействия. По итогам встречи подтверждена готовность к продолжению конструктивного диалога по всем обозначенным направлениям.

