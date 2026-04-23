26 марта объявлено Международным днем Аральского моря

Главы государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА) приняли решение объявить 26 марта Международным днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья. В этот день – 26 марта 1993 года главы государств Центральной Азии подписали соглашение о совместных действиях по спасению Аральского моря и дали старт деятельности Международного фонда спасения Арала.

Соответствующее решение было подписано по итогам заседания Совета глав государств – учредителей МФСА, которое состоялось в Астане в рамках первого Регионального экологического саммита. Встреча прошла под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с участием глав Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и Узбекистана.

По итогам саммита была принята декларация глав государств Центральной Азии «Экологическая солидарность в Центральной Азии» о региональном сотрудничестве в области экологии и устойчивого развития. Этот документ укрепляет солидарность стран региона в решении экологических проблем и демонстрирует мировому сообществу готовность Центральной Азии к совместным действиям в вопросах устойчивого развития и экологии.

Завершив программу рабочего визита в Республику Казахстан, президент Сердар Бердымухамедов отбыл на родину. Участие президента Сердара Бердымухамедова в работе Регионального экологического саммита и в очередном заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала стало свидетельством готовности Туркменистана к переходу от обсуждения общих вопросов к реализации конкретных межгосударственных проектов.

© TURKMENISTAN.RU, 2026