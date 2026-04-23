Глава Туркменистана принял участие в международном экологическом форуме

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступил на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА), которое прошло в Астане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В международном экологическом форуме также приняли участие главы Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

В ходе своего выступления на саммите Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что встреча проходит в непростых геополитических условиях, и призвал не допустить, чтобы жизненно важные для региона вопросы отходили на второй план. Глава Туркменистана напомнил, что в период председательства страны в МФСА в 2017-2019 годах Ашхабад целенаправленно работал над практическими задачами фонда.

Сердар Бердымухамедов также сообщил, что в Ашхабаде в ближайшее время начнет работу региональный центр ООН по климатическим технологиям для Центральной Азии, созданный по инициативе Туркменистана. По его словам, аральскую проблему невозможно рассматривать в отрыве от опустынивания, таяния ледников и управления трансграничными водными ресурсами, а вопросы экологической безопасности необходимо решать в связке с задачами социального и экономического развития региона.

В завершение туркменская сторона предложила совместно со странами Центральной Азии разработать новую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по теме сотрудничества с МФСА с учетом актуальных геополитических и экономических изменений в мире.

Аральское море – бывшее бессточное соленое озеро на границе Казахстана и Узбекистана. С 1960-х годов уровень моря стал быстро снижаться вследствие забора воды из основных питающих рек – Амударьи и Сырдарьи – с целью орошения. Решением глав государств Центральной Азии в 1993 году создан Международный фонд спасения Арала с целью разработки и финансирования экологических и научно-практических проектов и программ, направленных на экологическое оздоровление районов, подвергшихся влиянию Аральской катастрофы, и решение социально-экономических проблем региона. Учредителями фонда являются Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

