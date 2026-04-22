Президент Туркменистана прибыл в Астану с рабочим визитом

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с двухдневным рабочим визитом в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В рамках визита Сердар Бердымухамедов примет участие в Региональном экологическом саммите (РЭС-2026) и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА).

На повестке форумов – вопросы регионального сотрудничества в области устойчивого развития, изменения климата, а также водные и экологические проблемы Центральной Азии. Глава Туркменистана выступит на обоих мероприятиях и изложит позицию Ашхабада по ключевым темам повестки. Кроме того, главы государств посетят специализированную экологическую выставку.

Региональный экологический саммит проводится впервые. Форум организован по инициативе президента Казахстана и призван консолидировать лидеров стран Центральной Азии для выработки совместных мер по противодействию климатическим изменениям при содействии ООН.

