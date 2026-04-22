Председатель Меджлиса Туркменистана приняла участие в заседании диалога женщин-лидеров государств Центральной Азии

Председатель Меджлиса Туркменистана по прямой видеосвязи приняла участие в первом заседании диалога женщин-лидеров государств Центральной Азии, прошедшее под председательством Республики Узбекистан.

В форуме, посвященном роли женщин-лидеров в жизни общества, приняли участие глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), женщины-руководители парламентов стран Центральной Азии и Азербайджанской Республики, а также глава Регионального офиса структуры «ООН-женщины» по Центральной Азии.

В ходе онлайн-встречи состоялся обмен мнениями о мероприятиях, запланированных в рамках председательства Узбекистана в диалоге женщин-лидеров государств Центральной Азии в 2026 году. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения гендерного равенства в регионе, поддержки активности женщин в государственном управлении и экономике, консолидации усилий для достижения «Целей устойчивого развития».

