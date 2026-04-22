Делегация Туркменистана принимает участие в сессии ЭСКАТО

В Бангкоке, в штаб-квартире Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), начала свою работу 82-я сессия этой организации. Тема международного форума – «Никого не оставить без внимания: содействие формированию общества для людей всех возрастов в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

В сессии принимает участие туркменская делегация во главе с заместителем министра финансов и экономики Туркменистана Перхатом Ягшиевым. Туркменистан является полноправным государством – членом ЭСКАТО с 1992 года, активно взаимодействуя в вопросах статистики, анализа экономики, энергетики и транспорта. Туркменистан выступает автором резолюций ЭСКАТО, направленных на развитие регионального сотрудничества, в области транспорта и экологии.

В повестку дня сессии включены вопросы регионального сотрудничества. Также обсуждаются вопросы социального развития, окружающей среды, снижения риска бедствий, энергетики, транспорта, макроэкономической политики, финансирования развития, торговли, инвестиций, предпринимательства и бизнес-инноваций, информационно-коммуникационных технологий, науки, техники и инноваций.

В рамках 82-й сессии ЭСКАТО запланирована министерская встреча государств-участников СПЕКА. На данной сессии предполагается рассмотреть вопросы сотрудничества, направленные на продвижение координированных региональных действий по укреплению устойчивой, эффективной и экологически ориентированной транспортно-логистической связанности в регионе СПЕКА.

