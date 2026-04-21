Съемки фильма о Молле Насреддине прошли в Туркменистане

На территории Туркменистана прошел этап реализации международного кинематографического проекта – съемки художественного фильма «Молла Насреддин – друг тяжелых дней». Масштабный замысел объединяет кинематографистов Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана.

Одной из важных частей проекта стала работа в Туркменистане. Съемочный процесс развернулся в живописных природных уголках под Ашхабадом. Съемки прошли при содействии объединения «Туркменфильм» имени Огузхана. В них приняли участие народный артист Туркменистана Чары Сейтлиев, а также студенты творческих специальностей, занятые в массовых сценах.

Фильм, в центре которого находится образ Насреддина, через призму юмора раскрывает общие ценности и древнюю мудрость тюркских народов. Выходя за рамки обычного кино, эта лента становится культурным мостом, объединяющим страны с общими языковыми корнями.

Автор сценария и режиссер-постановщик – народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев. По словам режиссера, Молла Насреддин – это не только юмор и сатира, но и символ мудрости, иронии и художественного отклика на боль общества, поэтому экранизация этого образа является большой ответственностью и моральным долгом. Завершить работу над фильмом и представить его на международных фестивалях планируют к лету текущего года.

