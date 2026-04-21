Глава регионального офиса ВОЗ принят в МИД Туркменистана

В Ашхабаде состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с главой регионального отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ашхабаде Егором Зайцевым. Во встрече также приняли участие представители Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по текущему состоянию и перспективам дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и ВОЗ по приоритетным направлениям взаимодействия. Особое внимание было уделено вопросам продвижения проектных документов двустороннего и многостороннего характера, а также подготовке к предстоящим международным мероприятиям в данном направлении. Собеседники также обсудили подготовку к планируемому мероприятию в Женеве на полях 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

По итогам встречи подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии партнерства и укреплении регионального сотрудничества в сфере здравоохранения.

