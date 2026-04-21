На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 18 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 18 сделок на общую сумму свыше 28 миллионов 74 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов Турции приобрели техническую серную кислоту (ГК «Туркменхимия»), а Узбекистана – масло базовое, произведенное на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, покупателям из Турции, ОАЭ, Индии, Киргизии были реализованы пряжа и ткань хлопчатобумажная, ткань полуфабрикат миткаль, крашеная и набивная ткань сатин, экстракт солодкового корня, недистиллированные жирные кислоты хлопкового соапстока, детские джинсовые изделия, крашеные махровые изделия, мука пшеничная.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели хлопок-волокно, шелк-сырец и пряжу хлопчатобумажную на общую сумму 20 миллионов 955 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2026