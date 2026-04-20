Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
20.04.26 07:33

Туркменистан и Турция подтверждают курс на дальнейшее укрепление сотрудничества

На полях пятого Анталийского дипломатического форума состоялись переговоры министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

В начале встречи глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов поздравил турецкую сторону с успешным проведением пятого Анталийского дипломатического форума (ADF-2026) и высоким уровнем его организации.

В ходе переговоров стороны отметили традиционно высокий уровень межгосударственных отношений, динамично и успешно развивающихся благодаря усилиям президентов двух государств и национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана.

Министры рассмотрели широкий спектр вопросов в контексте дальнейшего развития политико-дипломатических связей, расширения экономического сотрудничества и укрепления договорно-правовой базы.

В завершение встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, подтвердив близость позиций по вопросам укрепления региональной стабильности и безопасности.

© TURKMENISTAN.RU, 2026
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2026 Turkmenistan.ru