Туркменистан и Турция подтверждают курс на дальнейшее укрепление сотрудничества
На полях пятого Анталийского дипломатического форума состоялись переговоры министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.
В начале встречи глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов поздравил турецкую сторону с успешным проведением пятого Анталийского дипломатического форума (ADF-2026) и высоким уровнем его организации.
В ходе переговоров стороны отметили традиционно высокий уровень межгосударственных отношений, динамично и успешно развивающихся благодаря усилиям президентов двух государств и национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана.
Министры рассмотрели широкий спектр вопросов в контексте дальнейшего развития политико-дипломатических связей, расширения экономического сотрудничества и укрепления договорно-правовой базы.
В завершение встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, подтвердив близость позиций по вопросам укрепления региональной стабильности и безопасности.
