Туркменистан и Турция подтверждают курс на дальнейшее укрепление сотрудничества На полях пятого Анталийского дипломатического форума состоялись переговоры министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом. В начале встречи глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов поздравил турецкую сторону с успешным проведением пятого Анталийского дипломатического форума (ADF-2026) и высоким уровнем его организации. В ходе переговоров стороны отметили традиционно высокий уровень межгосударственных отношений, динамично и успешно развивающихся благодаря усилиям президентов двух государств и национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана. Министры рассмотрели широкий спектр вопросов в контексте дальнейшего развития политико-дипломатических связей, расширения экономического сотрудничества и укрепления договорно-правовой базы. В завершение встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, подтвердив близость позиций по вопросам укрепления региональной стабильности и безопасности. © TURKMENISTAN.RU, 2026