Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Азербайджана обсудили вопросы сотрудничества На полях пятого Анталийского дипломатического форума состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы туркменско-азербайджанских связей. Стороны уделили особое внимание подготовке к встречам на высоком государственном уровне, планируемым к проведению в этом году в обеих странах. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по региональным и международным аспектам.