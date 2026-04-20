20.04.26 07:01

Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Азербайджана обсудили вопросы сотрудничества

На полях пятого Анталийского дипломатического форума состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы туркменско-азербайджанских связей. Стороны уделили особое внимание подготовке к встречам на высоком государственном уровне, планируемым к проведению в этом году в обеих странах. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по региональным и международным аспектам.

Copyright©2000-2026 Turkmenistan.ru