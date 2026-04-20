|20.04.26 07:01
|
Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Азербайджана обсудили вопросы сотрудничества
На полях пятого Анталийского дипломатического форума состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы туркменско-азербайджанских связей. Стороны уделили особое внимание подготовке к встречам на высоком государственном уровне, планируемым к проведению в этом году в обеих странах. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по региональным и международным аспектам.
© TURKMENISTAN.RU, 2026