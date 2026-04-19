Дан старт четвертому этапу промышленного освоения газового месторождения «Галкыныш»

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов и первый вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян дали официальный старт четвертому этапу промышленного освоения газового месторождения «Галкыныш».

Четвертая фаза освоения «Галкыныша» – это проект полного цикла, который реализуется государственным концерном «Туркменгаз» совместно с давним партнером – Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Ключевым объектом должен стать завод по подготовке товарного газа мощностью 10 миллиардов кубометров в год. Сегодня «голубое топливо» поступает в Китай по трем веткам транснационального газопровода, а ресурсная база четвертой фазы «Галкыныша» станет основным фактором для строительства еще одной, четвертой линии.

Дин Сюэсян в своем обращении отметил, что запуск нового этапа выводит двустороннее взаимодействие на качественно новый уровень. Для Китая Туркменистан остается надежным гарантом энергетической безопасности, а для Туркменистана Китай – ключевым рынком, обеспечивающим долгосрочный экономический прогресс.

Церемония в Марыйском велаяте (области) подтвердила: Туркменистан уверенно удерживает статус крупной энергетической державы. Старт четвертой фазы «Галкыныша» – это четкий сигнал глобальным рынкам о стабильности и надежности страны как международного экономического партнера.

