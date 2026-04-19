Делегация Туркменистана приняла участие в Анталийском дипломатическом форуме

Делегация Туркменистана во главе с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым приняла участие в пятом Анталийском дипломатическом форуме (ADF-2026). Девиз форума – «Планирование будущего, управление неопределенностями».

В рамках форума состоялся ряд тематических сессий, в ходе которых участники обменялись мнениями по актуальным вопросам международного сотрудничества, включая устойчивое развитие, региональную безопасность и расширение экономических связей.

В своем выступлении на сессии «Совместное развитие: глобальное положение государств Центральной Азии в контексте 35-летия их независимости» Рашид Мередов представил позицию Туркменистана по вопросам укрепления региональной стабильности и развития трансграничной инфраструктуры. В частности, были подчеркнуты усилия, направленные на обеспечение энергетической безопасности, развитие международных торговых коридоров и расширение евразийского сотрудничества. Отдельное внимание было уделено инициативам Туркменистана в рамках Организация Объединенных Наций по обеспечению энергетической безопасности.

Было также подчеркнуто, что инициированное Туркменистаном создание нового формата политического взаимодействия – консультативных встреч глав государств Центральной Азии с последующим присоединением Азербайджана, стало логичным ответом на меняющиеся процессы и тенденции в мировой политике.

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана также акцентировал внимание на дальнейшем совершенствовании транспортно-логистической сферы. Подчеркивалось, что Центральная Азия является важным транспортным хабом на маршрутах Восток – Запад и Север – Юг. Особое внимание было уделено необходимости консолидации усилий стран региона для обеспечения эффективного функционирования транспортного коридора, соединяющего Азию и Европу.

© TURKMENISTAN.RU, 2026