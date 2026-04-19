В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Международной организации труда

В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой с делегацией Международной организации труда (МОТ) во главе с Мирандой Файерман. Во встрече также приняли участие представители профильных министерств и ведомств Туркменистана. В числе ключевых задач визита делегации МОТ – проведение практических мероприятий, в частности совместных круглых столов в регионах страны с участием широкого круга государственных органов и социальных партнеров.

В ходе нынешней встречи стороны отметили системный и устойчивый характер сотрудничества Туркменистана с МОТ, включая совершенствование нормативной базы и внедрение международных трудовых стандартов. Подчеркнута важность межведомственной координации в реализации совместных инициатив.

Отдельное внимание было уделено реализации «дорожной карты» сотрудничества на 2026 год, рассматриваемой в качестве ключевого инструмента достижения конкретных и измеримых результатов. В ходе переговоров подчеркнута значимость более широкого освещения сотрудничества Туркменистана с МОТ на международных информационных площадках. По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему конструктивному диалогу и развитию сотрудничества.

