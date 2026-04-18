Президент Туркменистана принял первого вице-премьера Госсовета КНР

Президент Сердар Бердымухамедов принял члена постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, первого заместителя премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсяна, находящего в Туркменистане с визитом по поручению председателя КНР Си Цзиньпина.

Собеседники отметили, что на протяжении многих лет туркменско-китайский диалог выстраивался на принципах доверия, уважения и учета национальных интересов. Значимую роль в двусторонних отношениях играют туркменско-китайский Межправительственный комитет по сотрудничеству и его подкомитеты.

Как отмечалось, межгосударственные отношения охватывают широкий спектр направлений, включая экономику, культуру, науку и образование. Ключевым вектором двустороннего взаимодействия выступает топливно-энергетический комплекс. Ярким подтверждением его стратегической важности является тот факт, что в нынешнем году Туркменистан и Китай отмечают двадцатилетие газового сотрудничества.

Собеседники также отметили успешное взаимодействие Туркменистана и Китайской Народной Республики на площадке ООН. В этой связи также подчеркивалось, что платформами для более тесного многопланового регионального сотрудничества выступают формат «Центральная Азия–Китай» и инициатива «Один пояс, один путь».

Собеседники отметили наличие огромного потенциала в реализации совместных проектов по сохранению общего исторического наследия и подтвердили стремление к всестороннему развитию культурных связей. В завершение встречи стороны обменялись наилучшими пожеланиями, выразив уверенность в неуклонном наращивании туркменско-китайского стратегического партнерства по широкому спектру направлений в интересах всеобщего благополучия.

