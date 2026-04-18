Делегация Туркменистана провела переговоры в МИД России

В Москве состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ. Делегацию Туркменистана возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов. В заседании также приняли участие руководители внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ.

На встречах в узком и широком форматах дипломаты обменялись мнениями по актуальным вопросам, включая важнейшие аспекты международной и региональной повестки дня, обсудили нынешнее состояние и перспективы работы в формате сотрудничества, в том числе в контексте отмечаемого в нынешнем году 35-летия СНГ.

Подчеркнув приоритетные направления и позиции своей страны, глава туркменской делегации отметил конструктивный характер сотрудничества в рамках СНГ, где имеется значительный потенциал для совместной деятельности. Особое внимание в ходе заседания традиционно было уделено вопросам взаимодействия между министерствами иностранных дел государств-участников СНГ.

По итогам встречи были приняты решения, направленные на повышение внешнеполитической координации и расширение взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Следующее заседание Совета министров иностранных дел СНГ намечено на октябрь 2026 года в Туркменистане.

***

В тот же день в Москве состоялась девятая встреча министров иностранных дел в формате «Центральная Азия – Россия».

В соответствии с повесткой дня участники рассмотрели ход реализации плана совместных действий на 2025–2027 годы, принятого в минувшем году на втором саммите «Центральная Азия – Россия». Проведен традиционный обмен мнениями о наращивании взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня, включая аспекты поддержания и укрепления региональной безопасности.

Особый акцент дипломаты сделали на перспективах многостороннего сотрудничества в экономической, энергетической и экологической сферах.

© TURKMENISTAN.RU, 2026