Состоялось заседание туркменско-китайского Межправительственного комитета по сотрудничеству

В Ашхабаде состоялось седьмое заседание туркменско-китайского Межправительственного комитета по сотрудничеству. Туркменскую сторону на заседании возглавил заместитель председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, китайскую делегацию – член постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, первый вице-премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсян.

Открывая заседание, стороны с удовлетворением отметили поступательное развитие туркменско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства. Подчеркнуто, что регулярный и содержательный диалог на высшем государственном уровне придает мощный импульс дальнейшему укреплению двустороннего взаимодействия по широкому спектру направлений.

В ходе заседания были подведены итоги реализации договоренностей, достигнутых по итогам шестого заседания комитета. Констатированы значимые результаты, достигнутые сторонами по ряду ключевых направлений взаимодействия. Отмечалось, что туркменско-китайский Межправительственный комитет и его подкомитеты выступают действенной платформой для координации совместной работы и выработки практических решений.

Повестка дня заседания охватила широкий круг вопросов туркменско-китайского взаимодействия. Особое внимание было уделено торгово-экономическому и энергетическому сотрудничеству. В числе приоритетных направлений взаимодействия также обозначены транспорт и логистика. Стороны подтвердили заинтересованность в активизации совместной работы по развитию международных транспортно-транзитных маршрутов.

Среди перспективных сфер сотрудничества также выделены высокие технологии, искусственный интеллект, связь и коммуникации, сельское и водное хозяйство, а также сотрудничество в области метрологии. Отдельный акцент сделан на дальнейшем укреплении культурно-гуманитарного партнерства. По итогам заседания стороны подтвердили обоюдную готовность к дальнейшему углублению туркменско-китайского всестороннего стратегического партнерства.

