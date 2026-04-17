Намечены новые направления туркменско-китайского сотрудничества в сфере здравоохранения

В рамках визита в Туркменистан делегация Пекинского университета китайской медицины во главе с ректором вуза Тан Чжишу посетила расположенную в городе Аркадаге штаб-квартиру Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

В штаб-квартире фонда состоялась встреча ректора Пекинского университета китайской медицины и членов возглавляемой им делегации с Огулджахан Атабаевой, вице-президентом по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Отметив интерес к особенностям нетрадиционной медицины и её достижениям, вице-президент Благотворительного фонда подтвердила готовность изучить предложения китайской стороны для применения методов этого вида медицины в охране здоровья детей. Ректор Пекинского университета китайской медицины подчеркнул высокую заинтересованность в дальнейшем расширении связей в сфере здравоохранения с Туркменистаном. Как отметил гость, в настоящее время центры нетрадиционной медицины открыты в Австралии, России, США и Германии, и включение в данный список Туркменистана свидетельствует о большом внимании к охране здоровья человека и использованию эффективных методов лечения в этой прекрасной стране.

Затем представительная делегация во главе с ректором Пекинского университета китайской медицины направилась в Детский оздоровительно-реабилитационный центр имени Гурбангулы Бердымухамедова. Врачи Центра рассказали гостям из КНР о видах медицинских услуг, оказываемых детям, а также о специфике установленного здесь оборудования. Члены делегации КНР выразили искреннюю признательность за высокий организационный уровень всех мероприятий и за насыщенную программу визита.

